Сьогодні, 4 лютого, одеський Чорноморець проведе свій черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперник підопічних Олександра Бабича — грузинський клуб Колхеті-1913. Стартовий свисток має пролунати о 15:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — Колхеті-1913:

Після 17 зіграних поєдинків Чорноморець іде 13 у турнірній таблиці УПЛ-2024/25, маючи 12 очок.