До вашої уваги трансляція товариського матчу, що відбудеться 4 лютого, розпочавшись о 15:30.
ФК Чорноморець
04 лютого 2025, 15:29
Сьогодні, 4 лютого, одеський Чорноморець проведе свій черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперник підопічних Олександра Бабича — грузинський клуб Колхеті-1913. Стартовий свисток має пролунати о 15:30 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — Колхеті-1913:
Після 17 зіграних поєдинків Чорноморець іде 13 у турнірній таблиці УПЛ-2024/25, маючи 12 очок.