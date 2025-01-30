Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 30 січня, кілька команд української Прем'єр-ліги провела контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах.

У першому матчі луганська Зоря обіграла македонську Шкендію з рахунком 2:1.

Команда Младена Бартуловича пропустила першою, пропустивши на 29 хвилині з пенальті. Однак у другому таймі змогла двічі вразити ворота македонської команди — авторами голів стали Владислав Супряга та Жуніньо.

Зоря — Шкендія 2:1

Голи: Супряга, 66, Жуніньо, 89 – ?, 29 (пен).

Зоря: Сапутін, Василець (Ескінья, 58), Джордан (Нваезе, 46), Вантух (Гусєв, 31), Кирюханцев (Тронтель, 58), Дришлюк (Попара, 58), Мічін (Яцик, 58), Маткевич (Кораблін, 58), Вакула (Білоцерковець, 58), Горбач (Жуніньо, 73), Будківський (Супряга, 58).

Водночас, одеський Чорноморець провів другий спаринг за сьогоднішній день і якщо перший закінчився скандалом і "поразкою", то в другому була перемога над Малішево з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 75 хвилині, а його автором став Еміль Мустафаєв.

Малішево — Чорноморець 0:1

Гол: Мустафаєв, 75.

Чорноморець: Вічний (Набит, 46), Кратов, Лацабідзе (Скиба, 59), Кисіль, 32, ГНП (Крайник, 70), Шпорн, Мустафаєв (Пшеничнюк, 76), Шевцов (Попов, 46), Пшеничнюк (Габелок, 46), Хобленко (Єрмаков, 59), Безбородько (ГНП, 70).