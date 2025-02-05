Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 5 лютого, кілька команд української Прем'єр-ліги провела контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах.

У першому матчі житомирське Полісся поступилося польській Арці з рахунком 2:3.

У складі української команди голами відзначилися Едуард Сарапій, який реалізував пенальті, та Ярослав Караман. Також команда Імада Ашура закінчувала гру у меншості після вилучення Кауа Пайшао. Перемогу полякам приніс автогол у виконанні Олексія Авраменка.

Полісся — Арка 2:3

Голи: Сарапій, 45+3 (пен), Караман, 54 — Собчак, 4 (пен), Де Олівейра, 48, Авраменко, 74 (автогол).

Полісся: Кудрик — Крушинський, Матіч, Сарапій, Тейлор — Мельниченко, Таллес, Караман — Есоно, Пайшао, Лєднєв.

Арка: Венглаж – Наварро, Горецький, Мар’янік, Гойни – Ржуховскі, Кокаба, Петрович – Гапріндашвілі, Собчак, Де Олівейра.

У другій грі Лівий Берег поступився грузинському Самгуралі з рахунком 1:2. У складі української команди єдиний гол забив гравець, який перебуває на перегляді.

Самгуралі — Лівий Берег 2:1

Голи: Ахвледіані, 51, Панцулая, 90+1 — ГНП, 35.

Лівий Берег (перший тайм): Механів — ГНП, Шаповал, Семенов, Астахов — М.Когут, Дедух, ГНП, Шастал, Синиця — Кобзар.

Лівий Берег (другий тайм): Караващенко — І.Когут, Сідней, Банада, Соколов — Косовський, Приходько, Галас, Войцеховський (Гереш, 81) — Різник, Сухоручко.

В останній грі полтавська Ворскла програла румунському Арджешу з рахунком 1:2. У полтавців голом відзначився Павлюк.

Ворскла — Арджеш 1:2

Голи: Павлюк, 52 — ?, 11, ?, 27.

Ворскла: Ісенко (Домолега, 46), Нестеренко, Гучек, Пердута, Хрипчук, Ндукве, Павлюк, Ієде, Авдилі, Салабай (Мякушко, 89), Островський.