Україна

Футболіст вважає, що може досягти успіху в складі киян.

Захисник Динамо Крістіан Біловар висловився після початку другої частини зборів у Туреччині.

"Готуватимемося до матчів чемпіонату. Зокрема через тренувальний процес і через тренувальні ігри будемо цілеспрямовано готуватись до гри з Карпатами. Я думаю, ми зможемо добре підготуватися до чемпіонату.

Мікроклімат в команді дуже хороший. Всі підбадьорюють один одного, спілкуються. А над чим саме працювали в тренувальному процесі, не можу сказати — це секрет.

Я в Динамо з 13 років, за цей час досягнув першої команди – це раніше було моєю мрією. Чесно кажучи, я не думав, що колись вдасться її здійснити, але вийшло дійти до основного складу. Зараз моя мрія грати якомога більше матчів за головну команду, прогресувати й вигравати всі трофеї з Динамо", — сказав Біловар.

Дивитися відео гола та огляд матчу Динамо Київ — РФШ ви можете на Football.ua.