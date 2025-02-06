Україна

У полтавській команді поповнення.

Коста-ріканський захисник Фернан Фаеррон перейшов із Ередіано у Ворсклу. Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Орендна угода гравця розрахована до кінця сезону-2024/2025 з правом викупу.

Фернан є першим представником Коста-Рики в історії Ворскли. Футболіст буде грати під третім номером.

На його рахунку чотири матчі за збірну Коста-Рики, один – з капітанською пов'язкою. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 325 тисяч.