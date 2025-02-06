Україна

Лідер Динамо висловився про перемогу в товариському матчі проти Шкендії.

У рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над Шкендією з Північної Македонії.

Нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко поділився враженнями від результату цього протистояння товариського характеру.

"Щодо роботи з м'ячем, то вже все нормально, всі працюють. Зіграли дві офіційні гри, тому вже треба показувати якість на футбольному полі. При цьому завжди будуть помилки, тим паче в товариських матчах, але це нормальний процес. Найголовніше — підготуватися до поновлення чемпіонату України.

Гра молодих футболістів, як Задорожний, Пашко та Білий? Я похвалив їх у роздягальні. Було видно їхнє бажання. Так, звичайно, не все може виходити, але коли ти бачиш цей запал, що в них горять очі, то так і має бути. Значить, футболісти цінують емблему Динамо Київ, і той шанс, який дає їм тренерський штаб, вони стараються використовувати — кожну хвилину, проведену на футбольному полі. Вони сьогодні молодці, але є над чим працювати. Головне — не зупинятися", — цитує слова Андрія Ярмоленка пресслужба Динамо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Шкендія ви можете на Football.ua.