Україна

Склад аутсайдера УПЛ поповнили три гравці з Першої ліги та один з Другої.

Інгулець у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контрактів із чотирма новачками.

Склад аутсайдера УПЛ поповнили захисники Олександр Дихтярук, Олександр Жовтенко та Андрій Меленчук, а також півзахисник Віталій Фарасеєнко.

У першій половині сезону 22-річний Дихтярук провів 15 матчів за Кремінь (один гол). 19-річний Жовтенко відіграв дев'ять ігор у складі Маріуполя (один асист). 21-річний Меленчук провів 12 матчів за Реал Фарму (один гол), а на рахунку 21-річного Фарасеєнка три поєдинки за Буковину.

Після 16 ігор Інгулець набрав дев'ять очок і посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.