Україна

Тренер прокоментував результати жереба.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса в інтерв’ю пресслужбі УАФ прокоментував результати жеребкування відбірного турніру Євро-2027 (U-21), за результатами якого наша команда потрапила до групи Н, де її суперниками будуть Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.

"Розпочнеться нова кваліфікація, і це буде нова можливість побачити наших молодих гравців, як вони протистоятимуть хорошим та сильним суперникам.

Ми проведемо менше матчів, ніж у попередньому відбірному циклі. Але вони в будь-якому випадку будуть дуже важливими для нас.

На нас завжди лежить велика відповідальність, коли виступає збірна команда країни. Наше головне завдання — продемонструвати свою найкращу версію кожного ігрового дня, поки ми захищаємо кольори національної збірної.

Зараз я можу лише поверхово говорити про суперників. Умовно кажучи, те, що знають усі. Кожне покоління футболістів відрізняється від попереднього. І кожна команда вирішує, яких гравців долучати до матчів. Тож ми поспостерігаємо. Але зауважу, що всі суперники гідні уваги та поваги. Вони всі мають потенціал. Тому, як я казав раніше, ми повинні показувати свою найкращу версію, аби бути конкурентоспроможними.

Ми залучимо найкращих футболістів різного віку і намагатимемося дати можливість себе показати й тим гравцям, яких ми бачимо в перспективі", — сказав Мельгоса.

Раніше став відомий календар матчів молодіжної збірної України у відборі Євро-2027.