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Команда Унаї Мельгоси зіграє проти Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Відбулося жеребкування відбіркового етапу молодіжного Євро-2027 (U-21). Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, турнір 2027 року приймуть Албанія та Сербія, які отримали прямі путівки у фінальну частину першості. У відборі візьме участь 51 команда, які були поділені на шість кошиків.

Україна потрапила до групи Н, де її суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.

Результати жеребкування відбору Євро-2027:

Група А: Іспанія, Румунія, Фінляндія, Косово, Кіпр, Сан-Марино.

Група B: Португалія, Чехія, Болгарія, Шотландія, Азербайджан, Гібралтар.

Група C: Франція, Швейцарія, Ісландія, Фарерські острови, Люксембург, Естонія.

Група D: Англія, Ірландія, Словаччина, Молдова, Казахстан, Андорра.

Група E: Італія, Польща, Швеція, Північна Македонія, Чорногорія, Вірменія.

Група F: Німеччина, Грузія, Греція, Північна Ірландія, Латвія, Мальта.

Група G: Нідерланди, Норвегія, Словенія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина.

Група H: Україна, Хорватія, Угорщина, Туреччина, Литва.

Група I: Данія, Бельгія, Австрія, Уельс, білорусь.

Свій перший матч команда Унаї Мельгоси проведе проти Литви – 5 вересня, а потім проведе зустрічі з Угорщиною (10 жовтня) та Хорватією (14 жовтня).

Календар матчів збірної України у відборі Євро-2027:

05.09.2025. Литва — Україна

10.10.2025. Україна — Угорщина

14.10.2025. Хорватія — Україна

14.11.2025. Туреччина — Україна

27.03.2026. Україна — Литва

26.09.2026. Україна — Туреччина

02.10.2026. Україна — Хорватія

Додамо, що за підсумками Євро-2027 визначаться учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.