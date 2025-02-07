Україна

Футболіст поставив підпис під трирічною угодою.

Півзахисник Назар Волошин підписав новий контракт із Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Угода з Волошиним розрахована до 30 червня 2028 року.

У клубній системі киян Волошин грає з 2016 року. Зазначимо, що хавбек є гравцем першої команди Динамо від зими 2023 року, коли повернувся з оренди у Кривбасі.

З того часу провів у всіх турнірах за "біло-синіх" 71 матч (53 в УПЛ, 2 у Кубку України, 16 у єврокубках) та забив 13 мʼячів.

Раніше повідомлялось, що Динамо готове заплатити Зірі мільйон євро за трансфер вінгера Сума.