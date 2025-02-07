Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 7 лютого, розпочавшись о 12:00.

Сьогодні, 7 лютого, черкаський ЛНЗ проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Суперником команди Романа Григорчука стане датський Ольборг. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 12:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу ЛНЗ — Ольборг:

Після 17 турів ЛНЗ набрав 19 очок та посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ. Ольборг йде на дев'ятому місці у чемпіонаті Данії, набравши 17 очок після 17 турів.