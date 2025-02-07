Україна

Назар поділився думками після продовження контракту.

Півзахисник Динамо Назар Волошин після підписання контракту з Динамо прокоментував приємну подію та поділився враженнями.

"Звісно, я дуже щасливий, що продовжив контракт з Динамо. Хочу приносити більше перемог, забивати більше голів, дарувати радість уболівальникам. Першими дізналися батьки, я одразу їм сказав. Звісно, вони щасливі.

Хочеться, щоб вболівальники нас більше підтримували. Ми будемо старатися робити все можливе для перемог", — сказав Волошин.

Раніше повідомлялось, що Динамо готове заплатити Зірі мільйон євро за трансфер вінгера Сума.