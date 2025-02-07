Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 6 лютого 2025 року.
Еребру - Кривбас, ФК Кривбас
07 лютого 2025, 13:23
Кривбас у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах в Іспанії обіграв шведський Еребру.
Команда Юрія Вернидуба відкрила рахунок на 12 хвилині зусиллями Олега Кожушка, а потім на 45 хвилині він же оформив дубль. Шведи забили єдиний м'яч на 17 хвилині, а його автором став Гамсе Шагаксле.
Також зазначимо, що на 26 хвилині новачок команди Глейкер Мендоза не реалізував пенальті.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Еребру — Кривбас:
Еребру — Кривбас 1:2
Голи: Шагаксле, 17 — Кожушко, 12, 45.
Еребру (стартовий склад): Рунгайм, Гасем, Маккʼю, Сьодердстрьом, Модіг, Шагаксле, Свартлінг, 7. Андерссон, Храстовіна, Хольмберг, Якуб.
Запасні: Польссон, Как, Азізовіч, Тіпура, Гансемон, Алперуд, Шлімон, Брун.
Кривбас: Кліщук (Маханьков, 60) – Бандейра (Хомченовський, 60), Конате (Понєдєльнік, 60), Вілівальд (Романчук, 60 (Кузик, 79)), Плічко (Дібанго, 60) – Задерака (Каменський, 46), Луньов (Аморозо, 60), Вакулко (Іліч, 60), Шевченко (Твердохліб, 46), Мендоза (Ндомбазі, 46) – Кожушко (Попов, 60).
На 26 хвилині Глейкер Мендоза (Кривбас) не реалізував пенальті (воротар).