Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 6 лютого 2025 року.

Кривбас у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах в Іспанії обіграв шведський Еребру.

Команда Юрія Вернидуба відкрила рахунок на 12 хвилині зусиллями Олега Кожушка, а потім на 45 хвилині він же оформив дубль. Шведи забили єдиний м'яч на 17 хвилині, а його автором став Гамсе Шагаксле.

Також зазначимо, що на 26 хвилині новачок команди Глейкер Мендоза не реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Еребру — Кривбас:

Еребру — Кривбас 1:2

Голи: Шагаксле, 17 — Кожушко, 12, 45.

Еребру (стартовий склад): Рунгайм, Гасем, Маккʼю, Сьодердстрьом, Модіг, Шагаксле, Свартлінг, 7. Андерссон, Храстовіна, Хольмберг, Якуб.

Запасні: Польссон, Как, Азізовіч, Тіпура, Гансемон, Алперуд, Шлімон, Брун.

Кривбас: Кліщук (Маханьков, 60) – Бандейра (Хомченовський, 60), Конате (Понєдєльнік, 60), Вілівальд (Романчук, 60 (Кузик, 79)), Плічко (Дібанго, 60) – Задерака (Каменський, 46), Луньов (Аморозо, 60), Вакулко (Іліч, 60), Шевченко (Твердохліб, 46), Мендоза (Ндомбазі, 46) – Кожушко (Попов, 60).

На 26 хвилині Глейкер Мендоза (Кривбас) не реалізував пенальті (воротар).