Україна

Глейкер Мендоза дав перше інтервʼю після підписання контракту з клубом УПЛ.

Півзахисник Кривбасу Глейкер Мендоза прокоментував свій перехід до українського клубу.

"Дуже радий приєднатися до Кривбасу. Хочу, щоб ви знали, що я буду віддаватись на всі сто відсотків на всіх тренуваннях, щоб показати свою найкращу версію і добре виконати свою роботу.

Після того, як дізнався про інтерес Кривбасу, а це було кілька тижнів тому, я загорівся бажанням приєднатися до цієї команди. Я впевнений, що зробив усе правильно. Тому дякую Богу за таку можливість у своїй карʼєрі. Буду повністю віддаватися на тренуваннях та матчах, буду показувати свою найкращу версію заради командного результату.

Я дуже вдячний вболівальникам Кривбасу, які писали мені особисті повідомлення в соцмережах. Це було дуже приємно, тому передаю всім червоно-білим фанатам велике вітання. Нехай Бог благословить вас. Вже дуже скоро побачимося в Україні. Я хвилююся перед дебютом у футболці Кривбасу, але з нетерпінням очікую цього моменту. Кривбас – ЦЕ МИ!", — наводить слова Мендози прес-служба клубу.

Після 16 матчів Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.