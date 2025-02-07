Україна

Обмін орендними угодами між Ворсклою та Металістом 1925.

Полтавська Ворскла орендувала захисника Металіста 1925 Євгена Пасіча. Про це повідомляє прес-служба харківського клубу.

Водночас у зворотному напрямку вирушив захисник Ворскли Олександр Чорноморець.

Обидві орендні угоди розраховані до кінця нинішнього сезону.

У поточній кампанії Пасіч провів десять матчів, відігравши на полі 581 хвилину. На рахунку Чорноморця 14 зустрічей та 1060 хвилин.

Після 17 турів Ворскла набрала 16 очок і посідає 12 місце в УПЛ, а Металіст 1925 йде другим у групі Б Першої ліги.