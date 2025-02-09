Україна

Коментар керманича "гірників".

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич дав коментар щодо потенційних трансферів після матчу із Зімбру (3:0).

"Ти завжди шукаєш можливості, щоб підсилити свою команду під час трансферного вікна, тому ми теж намагатимемося освіжити, можливо, одну чи дві позиції. Побачимо, як будемо діяти.

Але ми також стараємося оновитися. На мою думку, це необхідно та важливо. Побачимо, як усе пройде протягом наступних тижнів", — сказав Пушич.

На Football.ua доступний огляд матчу Шахтар — Зімбру.