"Гірники" успішно почали фінальну стадію зборів.
Шахтар
09 лютого 2025, 16:33
Шахтар розпочав другий етап підготовки до другої частини сезону матчем проти молдавського Зімбру.
Підопічні Пушича легко здолали суперника, відвантаживши три голи. В першому таймі Кевін відкрив рахунок. А по перерві Бондаренко з пенальті та Швед закріпили успіх своєї команди — 3:0.
Цей поєдинок став для донеччан першим після завершення єврокубкового сезону. У двох останніх матчах основного етапу Ліги чемпіонів підопічні Пушича здолали французький Брест (2:0) та поступились Боруссії (1:3) і не змогли пробитися в плей-оф турніру.
Шахтар - Зімбру 3:0
Голи: Кевін, 23, Бондаренко, 60 (з пенальті), Швед, 89.