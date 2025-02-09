Україна

"Гірники" успішно почали фінальну стадію зборів.

Шахтар розпочав другий етап підготовки до другої частини сезону матчем проти молдавського Зімбру.

Підопічні Пушича легко здолали суперника, відвантаживши три голи. В першому таймі Кевін відкрив рахунок. А по перерві Бондаренко з пенальті та Швед закріпили успіх своєї команди — 3:0.

Цей поєдинок став для донеччан першим після завершення єврокубкового сезону. У двох останніх матчах основного етапу Ліги чемпіонів підопічні Пушича здолали французький Брест (2:0) та поступились Боруссії (1:3) і не змогли пробитися в плей-оф турніру.

Шахтар - Зімбру 3:0

Голи: Кевін, 23, Бондаренко, 60 (з пенальті), Швед, 89.