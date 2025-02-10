Україна

Олег Синиця розповів про підготовку Лівого Берега до другої половини сезону.

Півзахисник Лівого Берега Олег Синиця прокоментував підготовку своєї команди до другої половини сезону.

"Дуже швидко минув час, відпустка пройшла, і вже ось-ось розпочнеться друге коло. Зараз вже більше роботи з м'ячем, більше інтенсивності. Тому вже готуємось до першої гри.

Звісно, ​​втяглися у процес, бо вже минуло достатньо часу. Але все одно маємо навантаження, тож десь щось болить у когось. Але це все робочі моменти, тому все гаразд.

Спаринги в Туреччині? Перший матч видався вдалим для нас. За другим матчем була вже кваліфікованіша команда. Пропустили два непотрібні м'ячі, припустилися помилок. Але збори для того і є, щоб виправляти ці помилки на зборах, працювати над ними та виправлятися.

Усі мають зіграти плюс-мінус рівну кількість хвилин, отримати свій ігровий час. У нас завжди був класний мікроклімат у команді, всі один з одним спілкуються. А між тренуваннями більшу частину часу ми відпочиваємо, спимо, тож є час лише на відпочинок", — наводить слова Синиці прес-служба клубу.

Після 17 турів Лівий Берег набрав 16 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.