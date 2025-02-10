Олег Синиця розповів про підготовку Лівого Берега до другої половини сезону.
Олег Синиця, ФК Лівий Берег
10 лютого 2025, 16:58
Півзахисник Лівого Берега Олег Синиця прокоментував підготовку своєї команди до другої половини сезону.
"Дуже швидко минув час, відпустка пройшла, і вже ось-ось розпочнеться друге коло. Зараз вже більше роботи з м'ячем, більше інтенсивності. Тому вже готуємось до першої гри.
Звісно, втяглися у процес, бо вже минуло достатньо часу. Але все одно маємо навантаження, тож десь щось болить у когось. Але це все робочі моменти, тому все гаразд.
Спаринги в Туреччині? Перший матч видався вдалим для нас. За другим матчем була вже кваліфікованіша команда. Пропустили два непотрібні м'ячі, припустилися помилок. Але збори для того і є, щоб виправляти ці помилки на зборах, працювати над ними та виправлятися.
Усі мають зіграти плюс-мінус рівну кількість хвилин, отримати свій ігровий час. У нас завжди був класний мікроклімат у команді, всі один з одним спілкуються. А між тренуваннями більшу частину часу ми відпочиваємо, спимо, тож є час лише на відпочинок", — наводить слова Синиці прес-служба клубу.
Після 17 турів Лівий Берег набрав 16 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.