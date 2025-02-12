Україна

"Біло-сині" розраховують на свого вихованця.

Лівий захисник Костянтин Вівчаренко оновив свою угоду з Динамо Київ, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Новий контракт із 22-річним українцем розраховано до кінця червня 2028 року. У структурі "біло-синіх" він перебуває з 13 років.

У ході поточної кампанії Вівчаренко взяв участь у 18-ти матчах усіх турнірів, відзначившись одним асистом.

Нагадаємо, раніше Динамо Київ також продовжило контракти з Владиславом Дубінчаком і Назаром Волошиним.