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Владислав Кабаєв поділився враженнями від періоду закордонного тренувального збору.

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував підготовку "біло-синіх" на зборах у Туреччині перед другою половиною сезону.

"Думаю, всі відчувають, як уже хочеться додому. Хоча тут тепло, а там холодно, але до Києва дуже хочеться. Дуже довго не бачили свої сім’ї. Також багато працювали на зборах, більше місяця, тож завершуємо підготовку, сподіваюся, на хорошій ноті. Попереду ще два матчі – й поїдемо додому.

Загалом, ти завжди вчишся чогось нового – навіть у 50-60 років. Адже футбол прогресує… Що для себе найбільше відмітив – було багато тактики, моделювань. Думаю, Олександр Володимирович бачить, що воно нам приїлося, при цьому також ми розуміємо, що збори загалом штука не дуже приємна, але саме на зборах закладається фундамент, і ти знаєш, для чого саме ти це робиш. Тож нормально на це реагуємо, десь важкувато, але це футбол, ми знаємо, що попереду в нас великі задачі, і це принесе нам свої плюси.

Я, чесно кажучи, самокритичний та максималіст за натурою, тож завжди хочеться краще – і пробігти, і забити, і віддати. Сьогодні бігли проти вітру, тож результати були не дуже хороші. Можливо, позначилися навантаження, або вже вік дає про себе знати… Хотілося трохи краще, але нічого страшного. У нас ще є час, буде вихідний по приїзду до Києва, і будемо дотримуватися плану, який є в нас.

Чесно кажучи, вже більше думаю про вихідні, бо трохи наїлися. Загалом, нічого особливого в тренувальному процесі не було. Сьогодні хоч і емоцій мало, всі вже додому хочуть, але були й турніри, й швидкість. Тож трохи посміялися й у хорошому настрої завершуємо цей день.

Якщо запитати у будь-якого футболіста, то, напевно, всі скажуть, що не люблять роботу без м’яча. Можливо, хіба що Тимчик та Дячук полюбляють якусь роботу чорнову виконати… Ми любимо такий собі акваріум, де граємо чотири на чотири, п’ять на п’ять, або турнір на три-чотири команди, коли граєш на вибування. Тоді просинається такий азарт… Загалом, подобається усе футбольне, з м’ячами – як, приміром, квадрати, набрати 15-20 передач поспіль тощо. Звичайно, ніхто не любить працювати без м’яча, але при цьому розуміємо, що й такі вправи потрібні.

Як тримати себе в емоційному тонусі протягом тривалих зборів? Важкувато. Стараєшся навіть самостійно трохи розрядитися, приміром, сходити на набережну прогулятися. Думали навіть у гольф тут зіграти, але, чесно кажучи, сил немає. Хтось фільми дивиться, хтось у PlayStation грає… Зараз Ліга чемпіонів грається, багато матчів, можна дивитися й чомусь вчитися. Також можна читати, але книгу, яку я привіз із собою, за всі збори лише два-три рази відкрив – можливо, треба почитати ще.

Чи не тисне на команду лідерство в УПЛ? Насправді, це все залежить від того, як футболіст чи тренер це сприймає – на когось тисне, когось, навпаки, надихає. По собі скажу, що ми заради цього зробили багато роботи, і чим далі ми будемо заходити, чим вище підійматися, тим важче буде утриматися. Це нормально, і кожен футболіст, коли одягає футболку з динамівським ромбом, відчуває на собі цей тягар відповідальності. Але це приємний тягар, адже з цим клубом ти прогресуєш. Ми розуміємо, які перед нами стоять задачі, які в нас конкуренти, тож буде цікаво. Від себе ми будемо робити все, викладатися на полі, аби досягати результату, якого хочемо ми й якого чекають від нас уболівальники, тренери, керівництво.

Хочеться зробити свій внесок, щоб наша емблема дійсно змінилася по завершенню сезону", — наводить слова Кабаєва прес-служба клубу.

Цього сезону Кабаєв провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять балів.