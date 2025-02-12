Україна: Перша ліга

Олексій Гусєв продовжить кар'єру у Першій лізі України.

Харківський Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із сином легенди київського Динамо Олега Гусєва – Олексія.

Орендну угоду з 19-річним українцем розраховано до кінця нинішнього сезону. У складі харків'ян він виступатиме під 40 номером.

У першій половині сезону Гусєв провів шість матчів у складі луганської Зорі на правах оренди.

Також додамо, що Гусєв став бронзовим призером юнацького чемпіонату Європи у 2024 році.

Після 16 турів Металіст 1925 набрав 29 очок і посів друге місце в групі Б Першої ліги.