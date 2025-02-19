Україна

Матч 18-го туру УПЛ-2024/25, схоже, відбудеться в заплановану дату.

Львівський Рух і черкаський ЛНЗ нещодавно подали клопотання про перенесення їхньої очної зустрічі в рамках 18-го туру УПЛ-2024/25.

Причиною звернення була вкрай важка епідеміологічна ситуація в стані "жовто-чорних". Йдеться про відсутність через хворобу великої частини гравців основного складу й тренерсько-адміністративного штабу.

"Рух так і не дочекався відповіді від відповідних органів українського футболу щодо ймовірного переносу матчу 18-го туру УПЛ і прийняв рішення за будь-яких обставин та умов зіграти матч проти ЛНЗ у заплановану дату — 22 лютого. У цьому поєдинку братимуть участь футболісти, які наразі здорові, є у розпорядженні першої команди та гравці молодіжного складу.

Рух щиро вдячний ЛНЗ за розуміння та дотримання принципів фейр-плей. Саме через це у відповідь "жовто-чорні" гарантують клубу з Черкас проведення матчу у раніше визначений час ‐ 22 лютого о 18:00 на Арені Львів, аби суперник мав визначеність та міг якісно та вчасно підготуватись до цього поєдинку.

Хоча Рух твердо переконаний, що ситуація, яка склалась із масовим захворюванням футболістів, має явні ознаки форс-мажору та обставини непереборної сили. І Регламент змагань дозволяє у цьому випадку перенести матч. А мотивацією звернення Руху до відповідних органів про перенесення матчу було бажання донести, що в УПЛ повинен переважати спортивний принцип. Команди повинні бути конкурентними та перебувати в рівних умовах, щоб проводити безкомпромісні і цікаві поєдинки, які викликатимуть інтерес у вболівальників", — йдеться в офіційній заяві львівського клубу.

Зазначимо, що після 17-ти зіграних поєдинків Рух іде сьомим (23 очки) у турнірній таблиці чемпіонату України-2024/25, тоді як ЛНЗ перебуває на десятій сходинці (19 очок).