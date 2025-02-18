Україна

Причиною звернення є вкрай важка епідеміологічна ситуація в стані "жовто-чорних".

Рух звернувся до ЛНЗ щодо перенесення матчу 18-го туру УПЛ, в якому львів’яни вдома 22 лютого мають приймати черкаський клуб.

Причиною такого звернення є епідеміологічна ситуація у стані Руху, зокрема захворювання великої кількості гравців та тренерсько-адміністративного штабу "жовто-чорних". ЛНЗ з розумінням поставився до проблем Руху та погодився перенести зустріч на дату, що буде визначена пізніше.

Наразі клопотання обидвох клубів скеровано до дирекції УПЛ, яка й вирішить подальшу долю цього матчу. Зазначимо, що Рух надав всю необхідну підтверджуючу документацію в спортивно-медичний комітет УАФ щодо стану захворюваності в команді. До слова, наразі у Львівській області показник захворюваності на ГРВІ та грип перевищив епідемічний поріг на 46%.

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