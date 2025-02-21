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Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 21 лютого 2025 року.

Колос та Чорноморець відкрили футбольний 2025 рік в Україні у матчі, що мав значення для нижньої частини турнірної таблиці.

Уже на другій хвилині господарі повели в рахунку після грубої помилки новачка гостей Кратова – Ррапай асистував Ковталюку. Але Чорноморець швидко відігрався: після удару Янакова зі штрафного Пахолюк не зміг зафіксувати м’яч, і Скиба вдало зіграв на добиванні.

У першому таймі одесити створили більше моментів і навіть забили наприкінці 45 хвилини, проте взяття воріт скасували через офсайд. У другому таймі ініціативу перехопили господарі, однак блискуча гра Рудька не дозволила Колосу вдруге вразити ворота.

Коли здавалося, що матч завершиться внічию, на 87-й хвилині Чорноморець вирвав перемогу. Кратов реабілітувався, віддавши точний пас на хід Попову, який перекинув воротаря – 1:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Чорноморець у рамках 18-гр туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — Чорноморець 1:2

Голи: Ковталюк, 2 — Скиба, 10, Попов, 87



Колос: Пахолюк — Владою (Поправка, 70), Козік, Бондаренко, Цуріков — Ррапай (Оріховський, 85), Демченко, Гагнідзе — Третьяков (Алефіренко, 70), Ковталюк (Болівар, 70), Велетень (Денисенко, 85).



Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Кратов, Раян — Єрмаков (Робакідзе, 71) — Мустафаєв (Кайо, 89), Габелок (Хобленко, 76), Шпорн, Янаков (Попов, 71) — Безбородько (Шевцов, 89).



Попередження: Владою, Гагнідзе, Козік — Єрмаков, Скиба