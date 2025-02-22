Україна

Форвард Чорноморця прокоментував перемогу над Колосом.

Напередодні одеський Чорноморець у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграв ковалівський Колос на полі суперників.

Колос — Чорноморець 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "моряків" та автор переможного м’яча Кіріл Попов поділився враженнями від виступів власної команди.

"Пас Кратова? Це суто футбольні моменти. Зустрілись поглядом — і дуже чудова передача пішла, у такт, усе, як у футболі й повинно бути.

Мені залишалось тільки обіграти воротаря й забити. На футбольному полі просто повинні очами знайти один одного — і це вже метч.

Не можу сказати, що ми підсіли. Так, Колос атакував, і ми атакували. Але я завжди кажу: хто перемагає, той і був сильнішим. Ми перемогли — значить, ми сильніші.

Перші матчі, коли сезон розпочинається, вони дуже тяжкі, потрібно битись, боротись. Сьогодні це і було на полі. Дякуючи Богові, ми перемогли, тому всіх вітаю", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець удома гратиме проти київського Лівого Берега.