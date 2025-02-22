Україна

Верес зіпсував ювілей представнику Кривбасу.

Матч Кривбас — Верес у 18-му турі УПЛ-2024/25 був ювілейним для лівого вінгера господарів поля Максима Луньова, передає офіційний сайт турніру.

Тепер на рахунку 26-річного гравця 150 поєдинків у чемпіонаті України. Раніше він також виступав за Дніпро й Зорю.

Кривбас Луньов представляє з січня 2023 року. У матчі проти Вереса він вийшов на поле по перерві, а криворізький клуб у підсумку поступився з рахунком 0:3.

Раніше повідомлялося, що гол Попова Колосу — 900-й для Чорноморця в чемпіонаті України.