Україна

Найчастіше одесити забивали голи у ворота Кривбасу.

Центральний нападник Кіріл Попов своїм дебютним голом приніс Чорноморцю перемогу над Колосом у 18-му турі УПЛ-2024/25.

Колос — Чорноморець 1:2 Відео голів та огляд матчу 21.02.2025

Результативний удар у виконанні 21-річного українця став для "моряків" ювілейним, 900-м у турнірі. Одеський клуб — п'ятий в історії чемпіонату України, який досягнув цієї позначки.

За даними офіційного сайту УПЛ, найчастіше гравці Чорноморця святкували взяття воріт Кривбасу (52). На своєму полі одесити забили 533 голи, тоді як 367 — на виїзді.

Раніше Кіріл Попов прокоментував звитягу над Колосом.