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Керманич Кривбасу прокоментував поразку від Вереса.

Напередодні криворізький Кривбас поступився рівненському Вересу в номінально домашньому поєдинку вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на полі суперників.

Кривбас — Верес 0:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"У першу чергу, я хочу привітати місто Рівне і команду Верес із перемогою. Вони дійсно на це заслуговували сьогодні. Було видно бажання та заряд, із яким вони вийшли на поле.

Ми ж вийшли грати трохи в інший футбол — академічний. Цей футбол весняну частину не пройде. Я думаю, у першу чергу, це моя помилка. Не буду шукати винних серед футболістів, адже є головний тренер. Коли програє команда — завжди винен головний тренер, а коли команда виграє — виграє команда.

Треба проаналізувати гру, а потім уже щось коментувати. Усі три м’ячі — дитячі помилки, особливо перший і другий.

Заміни, які в нас були за ходом гри нічого не змінили. Що є, то є.

Ми повинні бути готові до перенесення гри до Рівного. Бути готовими грати в будь-якому місті. Якщо хочемо досягати якихось цілей та зайняти місце не нижче, аніж третє — треба боротись.

У нас був непоганий шанс, але ми його не використали. Будемо аналізувати те, що відбулось, щоб таких ігор більше не було.

Страх перед суперником? Який може бути страх. Ми дуже гарно вивчили команду Верес, повністю розібрали і знали, як вони будуть діяти, особливо вдома при своїх глядачах.

Грають за схемою 4-4-2 з пресингом. Після пресингу вони перебудовуються 4-2-4. Другий м’яч — це наша помилка. Я казав, що не можна, виходячи з наших воріт, робити передачу в центр поля, бо вони чекають цього моменту. Лінія захисту у Вересу грає дуже високо.

У нас є швидкі фланги — Микитишин, Соса, тому в нас були шанси, до першої помилки. Дібанго гарно зіграв, Кожухар виручив команду, потім Микитишин не забив, вийшов один на один. Другий м’яч — повністю заслуга Вересу, вони піймали нас до своєї пастки, хоча ми розібрали все і знали, що цього робити не потрібно.

Нового я нічого не побачив. Єдине, я думав, що у складі буде Степанюк. Якщо є страх — футболісти взагалі не повинні грати та тренуватись.

Ранній старт чемпіонату? Для цього є УАФ та УПЛ. Там є керівники, які про це думають і все роблять. Не хочу про це говорити та шукати винних. Не тільки в нас така біда. Я ось читав, що Карпати теж будуть грати домашній матч у Житомирі. Це зимовий футбол і хто буде краще підготовлений до нього, той і буде перемагати.

За суддівство було багато чого сказано і зроблено. Я подивився інтерв’ю Копієвського — там усе сказано. Знаю цього арбітра, бачив як він судив, у нього було дуже багато помилок. Нехай вони розбираються, для цього є певна етика чесної гри.

Сьогодні не побачив якихось супермоментів, які зіграли велику роль і дали привід, щоб розмовляти про суддівство. Усе нормально, рухаємось далі", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас проведе гостьовий матч проти петровського Інгульця.