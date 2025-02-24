Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 23 лютого 2025 року.

Олександрія у рамках вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі переграла луганську Зорю.

Наприкінці рівного першого тайму команди раптово вирішили обмінятись забитими м’ячами, хоча до того мали обмаль гольових моментів на двох.

А вже поперерві помилка захисника гостей Якова Башича коштувала підопічним Младена Бартуловича ще одного пропущеного м’яча, відіграти який Зоря вже не змогла.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Зоря у рамках 18-гр туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Зоря 2:1

Голи: Філіппов, 45, 47 — Вантух, 43

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Смирний, 79) — Мишньов (Ковалець, 72), Калюжний, Шепелєв (Копина, 83) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 83), Цара (Бєляєв, 71).

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Вантух — Попара, Білоцерковець, Мічин, Василець (Яцик, 61) — Горбач (Вакула, 62), Будківський (Супряга, 77).

Попередження: Мічин, Вакула