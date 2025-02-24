Україна

Ігор Суркіс поділився деталями пропозиції англійського клубу щодо Володимира Бражка.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, чому не відпустив Володимира Бражка до Вулвергемптона у зимове трансферне вікно.

"Була пропозиція від Вулвергемптона, яка нас не влаштувала. У мене нерви витримали і ми його залишили в команді. Я розмовляв з Бражком і пояснив йому, що він повинен щось зробити для Динамо, щоб ми його продали.

Ми продали і Забарного, і Миколенка. Ми нікого не тримаємо силою. Ми їх з дитинства виховуємо і вони повинні щось зробити. Якщо буде пропозиція — може, літом, або наступною зимою, він повинен проявляти ті якості, щоб у ньому були зацікавлені команди вище класом, — сказав Суркіс для "Профутбол Digital".

У нинішньому сезоні Бражко провів 25 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.