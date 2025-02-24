Україна

Футболіст Динамо висловився про матч з Карпатами.

Фланговий захисник Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував в ефірі Football Hub переможний матч проти львівських Карпат (2:0) у рамках 18-го туру УПЛ.

"Головне, що вдалося сьогодні перемогти – це найважливіше. А те, що ми робили сьогодні, – це, в першу чергу, напрацювання на тренуваннях.

Суперник дозволяв грати так? Це свідчить про впевненість команди, як кажуть, спіймали кураж. Усе, що робили сьогодні, нам вдавалося.

Ми не дивимося в таблицю, ще багато ігор, тому вся боротьба ще попереду. Будемо дивитися в таблицю вже наприкінці сезону, і сподіваюся, що будемо святкувати", — сказав Вівчаренко.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Карпати.