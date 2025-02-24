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Футболіст висловився про гол у ворота Карпат.

Автор першого голу у ворота Карпат (2:0) Микола Михайленко поділився враженнями від гри.

"Це була перша гра після зимової перерви, і, як правило, це завжди трохи більше переживань. Але ми готувалися до цього матчу, грали так, як і домовлялися. Вважаю, в нас було достатньо моментів. Не всі вдалося реалізувати, але добре, що все ж таки забили два м’ячі та здобули перемогу.

Треба віддати належне тим людям, які готували поле. Як для цієї пори року, то газон справді в хорошому стані. Приємно було грати у футбол, навіть зараз.

Перший гол за Динамо? Дуже щасливий, тому що я в Динамо з дитинства й завжди мріяв грати та забивати за рідну команду. Найголовніше, що ми здобули перемогу, і я допоміг команді перемогти.

У епізоді з забитим м’ячем був відскок від суперника чи пас від Ваната? Чесно кажучи, точно не побачив. Напевно можу сказати, що Ванат залишив м’яч, а збивали його чи ні – це вже друге питання. Я ж побачив м’яч перед собою та діяв так, щоб швидше пробити.

Гол Ваната? Я вважаю його окрасою матчу. Майстерність на дуже високому рівні: як він прибрав суперника та як пробив – це дорогого коштує.

У кожної команди своя тактика, і всі грають так, як вони бачать та напрацьовують. Справді, приємно грати з командами, які не закриваються, а теж намагаються грати у футбол. І для вболівальників цікавіше, і для футболістів розвиток.

Ми всі знаємо, що Ворскла — дуже хороша команда. Зараз холодна погода, не знаю, в якому стані в Полтаві поле, але обидві команди будуть в однакових умовах, тож будемо готуватися та грати лише на перемогу", — сказав Михайленко.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Карпати.