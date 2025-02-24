Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 24 лютого 2025 року.
фото: ФК Шахтар
24 лютого 2025, 20:39
У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над Лівим Берегом.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Мар'яна Шведа, який прийшовся на 61 хвилину поєдинку.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Лівий Берег у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Шахтар — Лівий Берег 1:0
Голи: Швед, 61
Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педриньо Азеведо, 46) — Бондаренко, Криськів, Педріньйо да Сілва (Назарина, 46) — Швед, Траоре, Кевін.
Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Шаповал, Сіднней — І. Когут (Галас, 82), Дедух, Синиця (А. Різник, 82), М. Когут (Приходько, 82), Шастал — Сухоручко.
Попередження: Педріньйо да Сілва, Бондар, Кевін — Семенов