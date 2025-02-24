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Нападник Шахтаря висловився про мінімальну перемогу над Лівим Берегом в УПЛ.

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над Лівим Берегом.

Нападник "гірників" Мар'ян Швед, який став автором єдиного гола в цьому протистоянні, поділився враженнями від минулої гри проти киян.

"Сьогодні була дуже важка гра. Результат 1:0, хоча в нас було достатньо моментів, щоб рахунок був не 1:0 і не до кінця була інтрига. Слава Богу, що перемогли, але в наступних матчах потрібно більше забивати і в кінцевій третині поля більш відповідально ставитися до цих моментів.

Падіння та сумбур перед забитим голом? Там пішла подача з флангу. Я спочатку не дістав, пішла назад на дальню, Лас пробивав, і я там опинився. Пощастило, так пробив, що нікого не зачепив м’яч.

Були моменти, в яких мені не пощастило забити, тут — залетіло. Ну, як вдавалася гра? Якби я забив три – то так, а так важко було грати, ще й поле важке. Головне – що перемогли.

У чому незручність гри проти Лівого Берега? Ми їх пресингували – вони вибивали м’яч, чіплялися за цей м’яч, і нам було важко, потрібно було бігти і туди, і назад. В них гра, як то кажуть, проста – вперед. Тому було і важко", — сказав Швед в ефірі УПЛ ТБ.

Дивитися відео гола та огляд матчу Шахтар — Лівий Берег ви можете на Football.ua.