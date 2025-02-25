Україна

Таджицький гравець тимчасово представлятиме "моряків".

Лівий вінгер Шахтаря Хусрав Тоіров перебрався до Чорноморця, передає офіційний Telegram-канал клубу з Одеси.

Колос — Чорноморець 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Гравець виступатиме за моряків до кінця сезону-2024/25. У ході минулої кампанії 20-річний таджик на правах оренди представляв Атирау (Казахстан), відзначившись одним голом і одним асистом у 10 поєдинках усіх турнірів.

Саме в Атирау Шахтар за 300 тисяч євро придбав Тоірова в березні 2023 року. Його контракт із "гірниками" розраховано до кінця 2027-го.

"Молодий вінгер вже встиг зіграти за Чорноморець на зборах в Туреччині і навіть записав на свій рахунок кілька результативних дій. Технічний, з непоганою фланговою передачею Хусрав Тоіров має допомогти "морякам" у вирішенні завдань на сезон", — зазначили в одеському клубі.

Наступної суботи, 1 березня, команда Олександра Бабича прийматиме Лівий Берег.