Україна

Рух готується до наступного поєдинку чемпіонату України.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов висловився щодо майбутнього матчу проти луганської Зорі, передає офіційний сайт львівського клубу.

У рамках 19-го туру УПЛ-2024/25 "жовто-чорні" гостюватимуть у "чорно-білих" наступної неділі, 2 березня. Початок поєдинку заплановано на 15:30.

"На щастя, всі гравці після хвороби повернулись в загальну групу. Звісно, їм ще потрібен час, аби набрати оптимальні кондиції. Та головне, що хлопці знову в строю і можна проводити повноцінні тренування та планувати стратегію.

Зоря це дуже кваліфікована команда з якісними футболістами. Взимку луганці підсилились на трансферному ринку. Цей клуб постійно ставить перед собою ціль потрапити в єврокубкову зону, тож ми очікуємо на непростий матч. Зоря завжди була дуже конкурентоспроможною і в першому офіційному матчі з Олександрією вони це довели.

Наші новачки мають різний ступінь готовності станом на сьогодні. Їм потрібен час, щоб адаптуватись до тренувального процесу та вимог тренерського штабу. Звичайно, хочеться, аби ці футболісти заграли якнайшвидше, але при виборі основного складу насамперед ми відштовхуватимемось від того, хто наразі краще готовий до наступної гри", — заявив Пономарьов.

Нагадаємо, нещодавно Рух оголосив про трансфери Бекназа Алмазбекова й Бабукара Фаала.