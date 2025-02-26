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Також є варіант із орендою бразильського вінгера.

Вінгер київського Динамо Вітіньо може продовжити виступати у складі Інтернасьйоналя, кольори якого він захищає на правах оренди. Про це повідомляє Revista Colorada.

За інформацією джерела, керівництво клубу розглядає два варіанти щодо кар'єри 25-річного бразильця.

Перший – це продовження орендної угоди, яка розрахована до літа 2025 року, а другий – повноцінний викуп гравця, контракт якого з "біло-синіми" діє до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Вітіньо провів дев'ять матчів, у яких забив чотири голи, провівши на полі 449 хвилин.