Україна

КДК УАФ ухвалив низку рішень.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень на своєму останньому засіданні за підсумками матчів 18 туру української Прем'єр-ліги.

Головного тренера полтавської Ворскли Юрія Максимова дискваліфікували на два матчі УПЛ за його поведінку в грі проти Оболоні (0:1). Він навмисно залишив технічну зону для суперечок із арбітрами поєдинку.

Також КДК УАФ наклала грошові штрафи у розмірі 10 тисяч гривень за повторну затримку матчів УПЛ для Ворскли та Олександрії. Зоря у свою чергу за таке ж порушення отримала штраф у розмірі 15 тисяч гривень.

Раніше УАФ призначила арбітрів на майбутні матчі 19 туру УПЛ.