КДК УАФ ухвалив низку рішень.
Юрій Максимов, ФК Ворскла
27 лютого 2025, 23:40
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень на своєму останньому засіданні за підсумками матчів 18 туру української Прем'єр-ліги.
Головного тренера полтавської Ворскли Юрія Максимова дискваліфікували на два матчі УПЛ за його поведінку в грі проти Оболоні (0:1). Він навмисно залишив технічну зону для суперечок із арбітрами поєдинку.
Також КДК УАФ наклала грошові штрафи у розмірі 10 тисяч гривень за повторну затримку матчів УПЛ для Ворскли та Олександрії. Зоря у свою чергу за таке ж порушення отримала штраф у розмірі 15 тисяч гривень.
Раніше УАФ призначила арбітрів на майбутні матчі 19 туру УПЛ.