Україна

Черговий розбір суддівських помилок у матчах минулого туру чемпіонату України.

Олександрія у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги обіграла луганську Зорю (2:1).

Як розповів головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі, гравці команди Руслана Ротаня забили переможний м'яч із порушенням правил. Тоді на 47 хвилині голом відзначився Олександр Філіппов.

"Мишньов атакує Башича ззаду, ставлячи свою ліву ногу перед правою ногою суперника, створюючи контакт та роблячи таким чином йому підніжку, а також штовхаючи його лівою рукою в спину.

На полі здається, що Мишньов грав у м’яч, тому боротьба здається правильною, але на відео видно, що Дмитро не грав у м’яч. Тому ця боротьба є порушенням — підніжка.

Правильним рішенням арбітра було б зафіксувати фол. Коли справа доходить до поштовху тулубом, втручання ВАР завжди є складним, оскільки інтенсивність контакту оцінюється на полі", — наводить слова Ріццолі прес-служба УАФ.

Інші суддівські помилки можна переглянути у традиційному огляді минулого туру від УАФ:

Після 18 турів Олександрія посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на п'ять балів. Зоря йде на восьмому рядку, набравши 22 очки після 17 зустрічей.