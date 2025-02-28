Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 28 лютого 2025 року.

Столична Оболонь у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги поділила очки з житомирським Поліссям (0:0).

Команда Імада Ашура мала невелику перевагу в матчі, але реалізувати один зі своїх моментів не змогла, як і "пивовари", у яких лише один точний удар по воротах "вовків".

Після 19 турів Полісся набрало 31 очко і посідає п'яте місце в УПЛ, а в Оболоні 18 балів та 12 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Полісся у рамках 19 туру УПЛ-2024/25:

Оболонь — Полісся 0:0

Оболонь: Марченко — Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов — Вітенчук (Курко, 90+3) — Ільїн, Тарануха (Устименко, 75), Черненко (Ломницький, 90+3), Блізніченко (Прокопенко, 60) — Бичек (Слободян, 75).

Полісся: Волинець — Майсурадзе (Тейлор, 73), Віале, Чоботенко, Михайліченко — Крушинський (Гонсалвеш, 73), Мельниченко (Йосефі, 61), Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Назаренко (Бітон, 46).

Попередження: Ільїн — Майсурадзе, Тейлор, Батіста.