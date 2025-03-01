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Керманич ЛНЗ прокоментував поразку від Карпат.

Напередодні черкаський ЛНЗ у гостьовому поєдинку в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився львівським Карпатам.

Карпати — ЛНЗ 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Роман Григорчук прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі ми просто мали забивати свої голи і на полі все було б по-іншому. Через те ми можемо тільки в негативних тонах говорити про реалізацію цих моментів. А те, що ми більше часу оборонялись, аніж хотіли, це і заслуга Карпат, і я водночас не бачу ніяких складнощів із цим.

Просто в ідеалі хочеться, щоб постійно ми були в атаці й створювали багато моментів. Але по такій грі, яка була в першому таймі, ми просто були зобов’язані забивати гол.

Ми зараз не можемо говорити про окремих гравців, як вони ввійшли у гру, тощо, бо треба тоді розбирати кожного. Особливих нарікань на Нонікашвілі та Авагімяна після перерви немає. Ми програли гру і ми розуміємо, що маємо матеріал для вдосконалення. Не задоволені цією поразкою, але йдемо далі.

Гра рукою Драмбаєва? Це якийсь збіг негативних обставин. Нещасний випадок.

Кушніренко? Я одразу пішов з поля, але, так, мені сказали, що його вилучили. На жаль", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме київське Динамо.