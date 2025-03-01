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Керманич Карпат прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Напередодні львівські Карпати у номінально домашньому поєдинку в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграли черкаський ЛНЗ.

Карпати — ЛНЗ 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "левів" Владислав Лупашко прокоментував виступ власної команди.

"Емоційно дуже складний матч, особливо для мене. Багато конструктивних вражень зараз не дам. Однак насамперед дуже важливо, що в перерві ми розмовляли з хлопцями: що і як ми хочемо, як здобувати цю перемогу, завдяки чому.

Націленість на ворота суперника навіть, коли ми грали вдесятьох — це важливо. Також відзначу, що ми не піддались на провокації, симуляції, ми продовжували грати на м’ячі, створювати небезпеку — це великий крок уперед.

Можна було виграти цю гру й інакше, вибивати м’ячі, заштовхати якось у ворота або дальнім ударом незрозумілим… А цей результат є закономірним і ми грали проти якісного суперника. Ми витримали, попри те, що тренувались на штучному полі. Це має дуже велике значення: робота наших тренерів з фізичної підготовки, наших лікарів, які відновили гравців після минулої гри.

До цього ми провели інтенсивний поєдинок проти Динамо. Ось ці всі складові є дуже важливими для мене.

Якщо ти хочеш перемагати, то ти маєш знати тренера суперника та його специфіку гри. Те, що Роман Григорчук багато років створював у Чорноморці, зараз намагається створити в Черкасах. Ми бачили гру ЛНЗ проти Руху. Вони грали якісно у багатьох моментах, але ми не розуміли силу черкасців, тому що Рух хворів перед цим матчем.

Сказав Пабло Альваресу, що все добре, це гра. Це не була жовта чи червона картка, за яку треба штрафувати. Він зберігав м’яч і це була випадковість. Головне те, як відреагували його партнери. Вони йому не дорікали, а просто виконували за нього бігову роботу на полі.

Нам не вистачало його присутності між ланками для того, щоб розвертати ЛНЗ, але туди заходили інші футболісти. Черкаська команда не чекала, що наші вінгери або крайні захисники отримуватимуть м’яч в цій зоні. Для них це було неочікувано, вони не чекали, що команда гратиме сміливо вдесятьох.

Також дякую Ростиславу Шостаку! Хочу сказати, що я вперше бачу, щоб воїн приєднався до енергетичного кола команди перед грою, і це прекрасна ініціатива від нього. Коли це щиро, то це дійсно енергетично. Частина цієї перемоги належить Ростиславу. Мені такі речі дуже подобаються. Коли це йде від душі, то воно має велике значення для команди.

Я думаю, що Ростислав запам’ятає цей матч на все життя. Я щасливий, що ми змогли подарувати йому такі емоції. У таких випадках уболівальник дійсно може сказати, що він є частиною команди. Я бачив, як завелися фанати після цього енергетичного кола та почали кричати: "ЗСУ!". Дуже класні емоції і я щасливий, що ми їх можемо дати.

Також хочу додати, що вчора день народження святкували мої батько та дружина. Вони дуже переживають за наші результати. Я би хотів присвятити їм цю перемогу. Напевно, це мої два найбільші фанати. Мама буде ображатися, але так, як уболівають за мене тато і дружина, мало хто це робить. Я їх вітаю та дякую їм за віру та підтримку.

Учора батько сказав, що не потрібно жодних подарунків, треба подарувати перемогу. Дарую! Стримав слово", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати зіграють у гостях проти полтавської Ворскли.