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Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Ворскли.

Напередодні київське Динамо у номінально гостьовому поєдинку в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти полтавської Ворскли.

Ворскла — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.

"Важко сказати, що саме не вийшло, тому що ми готувались до однієї гри, хотіли грати одним способом, а вийшло зовсім не так, як домовлялись спочатку. Почали бити м'яч уперед, не могли зачепитись за нього, і через це, можливо, у нас нічого не вийшло.

Так, здавалось, що не все так погано йде, але потім ми пропустили гол після подачі з флангу і все. Десь у команди зникла впевненість. Добре, що взагалі зіграли внічию, адже могли ще пропустити, ви ж бачили, що моменти у Ворскли були.

Повторюсь, ми готувались до однієї гри, думали, що поле буде хоча б таке, як проти Карпат, не кажучи вже про краще, щоб можна було м'яч низом передавати. А насправді вели його коліном чи животом. Як так можна?

Насправді, нам було без різниці, де грати. Ми дізнались про те, що матч перенесуть до Києва, здається, буквально за два дні до гри. Розуміли, що зараз усі поля приблизно такі. Потрібно всій команді більш сконцентровано грати в обороні й реалізовувати свої моменти.

Я не заглядав у турнірну таблицю. Лише подивився, як вони грали з Оболонню. На початку гри у них були моменти, вони могли її забивати. Та потім їм поставили не обов'язковий одинадцятиметровий, тому вони програли. Можу сказати, це була випадковість.

Мій гол? Так, Макс Дячук дав пас у розріз, я прийняв м'яч і на паузі чекав, що буде робити воротар. Не скажу, що це майстерність. Якщо виходи віч-на-віч не реалізовувати, то що тут взагалі робити?

Наступна гра проти ЛНЗ. Сьогодні ще подивимось, як вони будуть грати. Може щось розберемо, кожен сам, індивідуально. Та найближчим часом вже будемо готуватися до цієї гри", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до черкаського ЛНЗ.