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Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Ворскли.

Київське Динамо напередодні у номінально гостьовому поєдинку в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти полтавської Ворскли.

Ворскла — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Максим Дячук прокоментував виступ власної команди.

"Гольовий пас? Я побачив, що у Віталіка Буяльського є вільний простір за спинами суперників, і віддав туди передачу. Виявилась результативною.

Загалом, Ворскла — хороший суперник, у них хороший підбір гравців. Навіть не знаю, що ще сказати… Потрібно грати до кінця, до останньої хвилини. Сьогодні не вийшло.

Наше поле, ми грали в рідних стінах — це мало би бути в плюс. Але вийшло так, як є.

Будемо посилено працювати, щоб виправляти власні помилки, і далі радувати вболівальників перемогами та набраними очками. Ми всі йдемо до однієї спільної мети", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до черкаського ЛНЗ.