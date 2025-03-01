Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та криворізький Кривбас.

Петровський Інгулець та криворізький Кривбас зіграють у дев'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Гірнику в Кривому Розі.

Василь Кобін, після поразки від житомирського Полісся (0:1), залучив до стартового складу Дубілея та Дихтярука в обороні, тоді як Гаджук гратиме в центрі поля, а Бенедюк та Кисленко долучаться до атаки.

Юрій Вернидуб, на тлі розгрому від рівненського Вереса (0:3), використав із перших хвилин Вілівальда в центрі захисту, тоді як Хомченовський гратиме в опорній зоні.

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Гаджук, Лосенко — Бенедюк, Кисленко, Пушкарьов.

Запасні: Жилкін, Чабан, Жовтенко, П’ятов, Сад, Могильний, Скороход, Фарасєєнко, Меленчук, Свистун.



Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Вілівальд, Романчук, Дібанго — Хомченовський — Д. Кузик, Аморозо, Ілич, Микитишин — Соса.