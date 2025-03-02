Україна

Керманич Лівого Берега прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Напередодні київський Лівий Берег обіграв одеський Чорноморець на полі суперників у матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Чорноморець — Лівий Берег 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власної команди.

"Насамперед хочу подякувати ЗСУ за можливість грати у футбол. У Одесі ночі занадто неспокійні. Учора уночі база одеського Чорноморця зазнала російського обстрілу. Сподіваємось, що все буде добре. Головне, що ніхто не постраждав.

Безумовно, що ця гра була принциповою для нас із турнірної точки зору. Результат виходив на перший план. Насамперед удалось проявити характер.

Після забитого м’яча грали за рахунком. Не все виходило в атаці, але головне — результат. У наших футболістів багато бажання, але часто не вистачає майстерності. Ще є над чим працювати", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме рівненський Верес.