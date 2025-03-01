Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 1 березня 2025 року.

Лівий Берег у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги у гостях мінімально обіграв одеський Чорноморець (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 21 хвилині результативним ударом відзначився Дмитро Шастал.

Після 19 турів Лівий Берег набрав 19 очок і посідає 11 місце в УПЛ, а у Чорноморця 15 балів та 15 рядок у зоні вильоту.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Лівий Берег у рамках 19 туру УПЛ-2024/25:

Чорноморець — Лівий Берег 0:1

Гол: Шастал, 21.

Чорноморець: Рудько — Кайо, Кратов, Скиба, Раян — Шпорн — Мустафаєв (Попов, 73), Габелок (Білошевський, 83), І. Когут (Шевцов, 67), Янаков (Тоіров, 83) — Хобленко.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Сіднней — Косовський, Банада, Дедух — Шастал (М. Когут, 73), Сухоручко, Синиця (Галас, 83).

Попередження: Мустафаєв, І. Когут, Янаков — Сіднней.