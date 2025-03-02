Україна

Коментар тренера після матчу УПЛ.

Тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу над Рухом (2:0) у 19-му турі УПЛ.

"Дякую команді за ставлення до цього матчу, за характер. Вітаю всіх із перемогою. Вона була важливою для нас, враховуючи те, що ми хочемо бути якомога вище в таблиці.

Дуже раді, що сьогодні здобули перемогу. Добре увійшли до гри, але потім був важкий період, коли кілька моментів створив Рух. Ми говорили, що суперник добре пресингує. Потрібно було десь простіше зіграти.

Зробили корективи у другому таймі, і на другу половину вийшла зовсім інша команда. Треба було додати до агресії. Плюс програвали боротьбу за другий м'яч. Ми заслужили на перемогу сьогодні", — сказав Бартулович.