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Новачок Вереса прокоментував гол у ворота своєї колишньої команди.

Рівненський Верес у матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі здолав ковалівський Колос.

Верес — Колос 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Вирішальний м’яч у цій зустрічі з пенальті опинився на рахунку півзахисника "червоно-чорних" Ігоря Харатіна, який першу частину сезону провів саме у складі "чорно-білих" та залишив команду взимку із скандалом.

Новачок Вереса в підсумку не приховував емоцій під час святкування гола у ворота своєї колишньої команди, через що наразився на розмову на підвищених тонах із своїм колишнім головним тренером Олександром Поздєєвим уже після фінального свистка.

"Я просто був упевнений у собі. Я мусив підійти і пробити цей пенальті. Просто чекав момент, коли я заб’ю гол із пенальті.

Після матчу Були трохи емоції. У мене емоції, у тренера Колоса емоції. Була ситуація, де, я вважаю, несправедливо зі мною повелись. Це моя думка.

І сьогодні важкий емоційно для мене матч був. Цілий тиждень накачували, розповідали. А я спокійно працював весь цей період, чекав свого шансу вийти на поле і принести користь клубу, який у мене вірить", — заявив український виконавець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в київського Лівого Берега.