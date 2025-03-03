Україна

Керманич Динамо висловився про зірваний трансфер молодого українця до Вулвергемптона та продовження з ним контракту.

Напередодні київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання нового контракту з опорним півзахисником Володимиром Бражком до літа 2029 року.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився емоціями від укладення довгострокової угоди з 23-річним українцем, яким взимку предметно цікавився Вулвергемптон із АПЛ та пропонував близько 20 мільйонів євро.

"Давайте будемо відверті, кожен гравець хоче грати в одному з найсильніших чемпіонатів світу, яким, безперечно, є англійська Прем'єр-ліга. З іншого боку, ми маємо свої задачі перед командою, і хочемо, щоб він зростав як лідер на футбольному полі, ставав своєю найкращою версією. Але відпускати його до будь-якої команди, яка бореться за виживання в АПЛ — це, мабуть, не той розвиток, якого ми бажаємо нашим гравцям.

По-друге, він отримав доволі непросту травму в грудневому матчі Ліги Європи, і відновлення проходило з ускладненнями, через що ми не розраховували на нього в останніх єврокубкових поєдинках, давши йому змогу спокійно відновитися. Але протягом періоду відновлення виникає відчуття страху — коли починаєш тренуватися — виникає побоювання, думаєш, щоб не сталося цього ще раз, також задаєшся постійно питанням, чому це сталося саме зі мною.

Також подейкуди виникає образа на того гравця, який завдав тобі травми. Тому певний психологічний аспект присутній, і через це треба пройти. Він один із лідерів нашої команди, але за жодним гравцем не закріплене місце у стартовому складі, адже є футболісти, які на даний момент кращі. Ми спілкуємося з кожним гравцем, і доносимо до них, що свої амбіції та бажання потрібно доводити у тренувальному процесі.

Щодо його психологічного стану, то йому було прикро через те, що він отримав травму в епізоді, коли догравав із опонентом, який у підсумку забив. Проаналізувавши, ми дійшли висновку, що йому було складно, й мала бути підстраховка збоку партнера", — цитує слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

У нинішньому сезоні Володимир Бражко провів за Динамо 27 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює молодого українця в 9 мільйонів євро.

Також зазначимо, що після 27 турів АПЛ Вулвергемптон посідає 17 сходинку в турнірній таблиці, маючи перевагу у 5 очок над найближчим переслідувачем.